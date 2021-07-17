Сегодня День рождения у Ангелы Меркель

Меркель родилась в Гамбурге в семье протестантского священника и учительницы. Окончила физический факультет Лейпцигского университета, после чего работала научным сотрудником Института физической химии Академии наук ГДР.

Политикой Ангела занялась после падения Берлинской стены. В 1989 году она вступила в организацию Демократическое пробуждение, через год стала ее пресс-секретарем, а спустя несколько месяцев заняла ту же должность в первом и последнем некоммунистическом правительстве ГДР. Позже она стала депутатом Бундестага от Христианско-демократического союза (ХДС), после чего Гельмут Коль предложил ей должность министра по делам женщин и молодежи.

В 1994 году Ангела была министром по делам окружающей среды, в 1998 году —генеральным секретарем ХДС, а в 2000 году — председателем партии.

В 2005 году Меркель избрали на пост федерального канцлера ФРГ, который она занимает до сих пор, четвертый срок подряд.

Фото: tatler.ru