Сегодня день ангела у Марфы

Сегодня, 26 апреля, по православному календарю день ангела у Марф.

У имени Марфа сирийские корни и переводится оно как «госпожа, хозяйка», а в еврейском варианте произносится Марта. Имя было очень популярным в средневековой Руси.

Считалось, что девушки с таким именем простодушные, милые и готовы всегда прийти на помощь. Современные Марфы любят путешествовать и менять места жительства.

Отметим, Марфой звали библейского персонажа из Нового Завета — сестру Марии и Лазаря Вифанского, в доме которого останавливался Иисус Христос.