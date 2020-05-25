СБУ раскрыла масштабную схему продажи биодобавок под видом лекарства от коронавируса (видео)

Киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили масштабную схему продажи несертифицированных биодобавок через интернет и разветвленную сеть колл-центров. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Продавцы делали акцент на свойствах препаратов, которые якобы усиливают защитные возможности организма от коронавируса. Фактически коммерсанты наживались на страхах людей, вводя их в заблуждение. Организовала продажу группа компаний, которая специализируется на продаже биологически активных добавок.

Во время обысков в офисных помещениях, колл-центрах и местах жительства фигурантов правоохранители изъяли документы и инструкции, подтверждающие противоправную деятельность. Также выявлено более 1,1 миллиона долларов США.

Правоохранители выяснили, что с помощью продажи добавок и другой продукции дельцы уклонялись от уплаты налогов в особо крупных размерах. Своими действиями они нанесли ущерб Государственному бюджету на сумму более 80 млн гривен.

Фото, видео: пресс-служба СБУ

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