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Новости Одессы и Одесской области

СБУ раскрыла масштабную схему продажи биодобавок под видом лекарства от коронавируса (видео)

СБУ раскрыла масштабную схему продажи биодобавок под видом лекарства от коронавируса (видео)

Киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили масштабную схему продажи несертифицированных биодобавок через интернет и разветвленную сеть колл-центров. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Продавцы делали акцент на свойствах препаратов, которые якобы усиливают защитные возможности организма от коронавируса. Фактически коммерсанты наживались на страхах людей, вводя их в заблуждение. Организовала продажу группа компаний, которая специализируется на продаже биологически активных добавок.

Во время обысков в офисных помещениях, колл-центрах и местах жительства фигурантов правоохранители изъяли документы и инструкции, подтверждающие противоправную деятельность. Также выявлено более 1,1 миллиона долларов США.

Правоохранители выяснили, что с помощью продажи добавок и другой продукции дельцы уклонялись от уплаты налогов в особо крупных размерах. Своими действиями они нанесли ущерб Государственному бюджету на сумму более 80 млн гривен.

Фото, видео: пресс-служба СБУ

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