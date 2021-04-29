СБУ предупредила об опасности диверсий на Пасху

Служба безопасности Украины призвала граждан к бдительности во время майских праздников и заявила о вероятности диверсий.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

“Ежегодно в этот период традиционно усиливается российская пропаганда, информационные вбросы и фейки, растет вероятность диверсий, чтобы дестабилизировать ситуацию в нашей стране”, – сообщает СБУ в Телеграм.

СБУ призвала обращаться на круглосуточную горячую линию 0 800 501 482 в случае, если:

есть информация о намерениях осуществления террористической, диверсионной деятельности или других противоправных действий;

граждане заметили подозрительных лиц, которые проявляют повышенный интерес к военным объектам, зданиям органов государственной власти, объектам критической инфраструктуры и местам массового пребывания людей;

граждане увидели подозрительные транспортные средства или беспилотные летательные аппараты вблизи стратегических объектов;

граждане обнаружили подозрительные предметы или средства поражения в общественных местах.