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СБУ обыскивала железнодорожников в Одессе: что искали

СБУ обыскивала железнодорожников в Одессе: что искали

Служба безопасности Украины уличила должностных лиц АО “Укрзализныця” в создании коррупционной схемы при организации контейнерных перевозок.

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Оперативники установили, что должностные лица искусственно создали для одного из филиалов АО УЗ заведомо невыгодные условия для курсирования регулярных контейнерных поездов. Это привело к необходимости привлечь частные коммерческие структуры для поиска клиентов.

“В дальнейшем такие услуги начала оказывать подконтрольная организаторам коммерческая структура, которая фактически монополизировала этот сегмент рынка”, – говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ, в рамках начатого уголовного производства, задокументировали выведение в тень через счета фирм с признаками фиктивности более 4 миллионов гривен. Деньги были присвоены организаторами и участниками противоправной схемы.

А во время обысков в Киеве и Одессе в служебных помещениях “Укрзализныци” и офисе коммерческой структуры, правоохранители обнаружили оригиналы печатей компаний с признаками фиктивности, черновую бухгалтерию, финансово-хозяйственную документацию и материалы переписки фигурантов.

Также изъято более 1,2 миллиона гривен, на которые судом наложен арест.

Ранее в Одессе сотрудники СБУ задержали двоих участников перестрелки.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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