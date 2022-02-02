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Сбил насмерть супругов и скрылся: полиция ищет виновника ДТП на трассе Одесса – Кучурган (фото)

Сбил насмерть супругов и скрылся: полиция ищет виновника ДТП на трассе Одесса – Кучурган (фото)

На автодороге Одесса – Кучурган, между селами Каменка и Щербанка в Одесском районе, произошла смертельная дорожная авария. В ДТП погибли супруги.

Рецепты

Как сообщили в областном управлении полиции, смертельное ДТП случилось во вторник, 1 февраля. Предварительно установлено, что водитель автомобиля Ford выехал на встречную полосу, где протаранил автомобиль Skoda, за рулем которого был 46-летний житель Овидиополя. В результате мужчина и его 42-летняя жена погибли на месте аварии, а ее предполагаемый виновник бросил автомобиль на дороге и скрылся.

Сейчас полиция выясняет обстоятельства происшествия. Также правоохранители просят откликнуться возможных очевидцев и водителей с видеорегистраторами, которые ехали накануне по участку Одесса – Кучурган трассы М-16 и которым может что-либо известно об этом ДТП либо о возможном местонахождении водителя Ford. Их просят обращаться на спецлинию 102.

Также в сети появилось фото разыскиваемого водителя:

ДТП Одесса - Кучурган, виновник

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Редакция ПРОФИЛЬ

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