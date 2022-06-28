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Сбежавший из дома в Одессе подросток нашелся в Германии

Сбежавший из дома в Одессе подросток нашелся в Германии

15-летний Никита Карпенко пропал в Одессе три месяца назад. Нашли его совсем недавно в Германии.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

Полицейские три месяца искали парня. Опросили его родственников, друзей, знакомых, проверили адреса возможного пребывания и установили, что он уехал в Германию.

Через несколько дней полицейским удалось выйти с парнем на связь и выяснить адрес его проживания.

Подросток объяснил, что он не сообщил матери о своем отъезде потому, что отсутствовала телефонная связь. Сейчас женщина поехала к сыну.

В полиции напомнили, что Никита ушел из дома в марте 2022 года. Он перестал выходить на связь с семьей. Об этом в правоохранительные органы сообщила его мать.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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