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Самый современный международный пункт пропуска в стране вскоре откроется в Одесской области

Самый современный международный пункт пропуска в стране вскоре откроется в Одесской области

Так оценил недавно построенный пункт пропуска «Орловка – Исакча» и.о. начальника Одесской таможни ГФС Сергей Тупальский.

Чиновник, накануне посетивший пункт пропуска через украино-румынскую границу для паромной переправы «Орловка – Исакча», сообщил, что украинская часть переправы фактически уже готова на 100%. Хотя по официальным документам — только на 99%.

орловка переправа

«После сдачи в эксплуатацию это будет самый современный пункт пропуска в стране. И что более важно, для грузоперевозчиков путь из Одессы в причерноморские регионы Болгарии, Румынии и Турции сократится на 200 км, а время на процедуры таможенного контроля и оформления — на 10-12 часов», — добавил таможенник.

орловка переправа

Как сообщала ранее «Одесская жизнь», в середине февраля губернатор Максим Степанов сообщил, что украинская часть переправы будет готова через 2-3 недели.

Фото из ФБ Сергея Тупальского.

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