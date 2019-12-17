С новым годом, с новым тарифом! Насколько вырастет оплата за отопление для одесситов?

Национальная комиссия по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) утвердила новые тарифы на тепловую энергию, ее производство, транспортировку и поставки в Одессе. Теперь абоненты коммунального предприятия «Теплоснабжением города Одессы» будут платить за эту услугу больше. Коснется повышение как горожан, так и юрлиц и предприятий. Однако, увеличение стоимости отопления все же будет не таким высоким, как предлагали сами одесские тепловики.

На сайте НКРЭКУ был опубликован Проект постановления об установлении тарифов на тепловую энергию, ее производство, транспортировку, поставку КП «Теплоснабжение города Одессы». В проекте приводятся такие тарифы на тепло (без НДС):

для нужд населения — 1357,38 грн. за Гкал (было — 1009,39 грн.);

для нужд бюджетных учреждений — 1432,83 грн. за Гкал (было — 1088,87 грн.);

для нужд религиозных организаций — 1429,02 грн. за Гкал (было — 700,88 грн.);

для нужд других потребителей (кроме населения) — 1428,36 грн. за Гкал (было — 1432,87 грн.).

Таким образом тариф услуги централизованного отопления для одесситов увеличится на 34,5%. Ранее в «Теплоснабжении города Одессы» заявляли о намерении повысить тариф для населения на 41,5%, то есть увеличить сумму до 1427 гривен за гигакаллорию.

При этом НКРЭКУ предлагает одесситам обсудить проект постановления. Замечания и предложения от физических, юридических лиц и объединений принимаются до 23 декабря 2019 года:

в письменном виде по адресу: 03057 г. Киев, ул. Смоленская, 19, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг;

по e-mail: ulitich@nerc.gov.ua.

Контактное лицо: Улитич Анастасия Олеговна, тел. (044) 207-19-27.

Открытое обсуждение проекта постановления о новых тарифах на отопление в Одессе состоится 24 декабря в 14.00, по адресу: г. Одеса, ул. Балковская, 1-Б, конференц зал КП «Теплоснабжение города Одессы». Заявки на участие принимаются до 23 декабря:

в письменном виде по адресу: 65049 г. Одесса, ул. Ивана Франко, 55, 2 этаж, каб.17 и 18, Сектор Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг в Одесской области.

Новый тариф вступит в силу после опубликования Постановления в газете «Урядовий кур’єр». Ожидается, что платить за отопление по новому расчету придется уже с 1 января 2020 года.

Фото: kindnessblog.com

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