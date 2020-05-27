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Новости Одессы и Одесской области

С мая 2020 года одесситы будут получать две платежки за электроэнергию: это правда?

С мая 2020 года одесситы будут получать две платежки за электроэнергию: это правда?

Одесситы, как и все украинцы, теперь будут получать две платежки за электроэнергию. Первая – за использованную энергию, вторая – за ее доставку. Ранее такое разделение уже было введено на газовом рынке.

– Для промышленных потребителей такое разделение уже существует. В дальнейшем это ждет все сферы энергетики. Так работает энергетика во всех странах. Потому что транспортировка – это природная монополия, а поставка – это конкурентный рынок, и эти услуги должны предоставлять разные компании, — рассказал глава Нацкомиссии Валерий Тарасюк.

Как будут высчитывать стоимость доставки электроэнергии пока не понятно. При этом разделение платежек на две части не должно повлиять на совокупную стоимость платежа.

Напомним, в конце декабря 2019 года Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) изменила порядок оплаты услуг по доставке газа. Если ранее оплата за услугу доставки газа была учтена в стоимости топлива, то теперь потребители получают отдельную платежку за распределение газа. Прочитать об этом подробнее можно ЗДЕСЬ.

Фото: из свободных источников

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1 комментарий
Галина Полищук
Галина Полищук ПРОФИЛЬ
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Эдуард Рыбченко
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Эдуард Рыбченко

к чему редакция пишет явный бред это ИДЕЯ ввести с лета или осени типа две квитанции и то под вопросом???

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9 минут назад
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