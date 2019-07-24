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Новости Одессы и Одесской области

С индейской музыкой и ярмаркой: как в Одессе отметят День независимости Перу

С индейской музыкой и ярмаркой: как в Одессе отметят День независимости Перу

Праздничные мероприятия, стартуя 27 июля, растянутся на два дня.

Организаторы — основатели ресторана Poncho Snack Art Bar — устроят празднование на летней площадке заведения. Там расположится ярмарка хенд-мейда, где можно будет купить оригинальные сувениры. К примеру, посетителям предложат традиционные перуанские украшения и даже изделия из шерсти ламы.

Скупиться на ярмарке можно будет 27 и 28 июля с 14:00 до 20:00. Желающих угостят лимонадом Chicha morada. А в завершении праздничной программы 28 июля в 21:00 даст концерт перуанский музыкант Нивио Уаман и его этнический бенд. Участники коллектива сыграют музыку индейцев Северной и Южной Америки. К слову, как утверждают устроители празднеств, Нивио – единственный в Украине настоящий индеец родом из Перу.

Где: Poncho Snack Art Bar, ул. Греческая, 26/28.

Фото: организаторы мероприятия

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