С Дедом Морозом и Сантой: в Одессе пройдет Рождественская ярмарка

Рождественская ярмарка пройдет 24 и 25 декабря, с 11:00 до 19:00 в парке Горького. Вход бесплатный.
Организаторы («Одесса фест») приглашают всех на Благотворительную Рождественскую Ярмарку и предлагают получить частичку новогоднего настроения.
В программе: Дед Мороз, Санта-Клаус, развлечение для деток, тематические фотозоны, ароматный глинтвейн, новогодняя почта, мастер-классы и распродажа хендмейд-подарков.
На ярмарке также будет возможность приобщиться к сбору средств на авто для эвакуации гражданских и раненых из боевых зон.