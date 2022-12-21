С Дедом Морозом и Сантой: в Одессе пройдет Рождественская ярмарка

Одесскую улицу Балковскую охраняет ниндзя с мечом и светом (фото) Мега-рыцарь, сотканный из металлических отходов, с мечом в руках, проживает в начале улицы Балковской в Одессе. Впрочем, как нам пояснили, это не рыцарь в привычном смысле, а сам господин ниндзя. ПОДРОБНЕЕ

По центру Одессы — в поисках предновогодних примет (фоторепортаж) Да, такие вот времена: предновогодние приметы в центре Одессы надо теперь искать. И порой довольно долго, несмотря на то, что уже двадцатое декабря и до Нового года остается… Да какая там разница, сколько остается до смены года. Сейчас все думают о другом: сколько остается до нашей Победы. ПОДРОБНЕЕ

Стая кудрявых пеликанов поселилась на Тилигульском лимане Сразу 20 кудрявых пеликанов внесенных в красную книгу прилетели на Тилигульский лиман. Об этом сообщили сотрудники ландшафтного парка. ПОДРОБНЕЕ