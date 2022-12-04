Новости Одессы и Одесской области

С 5 декабря отключать свет в Одессе будут по графику

С 5 декабря отключать свет в Одессе будут по графику

Энергетики планируют с понедельника, 5 декабря, вернуться к отключениям электричества по заранее опубликованным графикам.

Об этом сообщили в ДТЭК «Одесские электросети».

В сообщении компании говорится, что 5 декабря там возвращаются к графикам стабилизационных отключений.

Однако ситуация в энергосистеме остается сложной. Поэтому энергетики заранее просят с пониманием отнестись к возможным отклонениям, которые могут возникать для балансировки энергосистемы.

В ДТЭК уверяют, что делают все возможное, чтобы подобных отклонения от графиков было как можно меньше.

Графики отключений в Одессе и Одесской области можно посмотреть по этой ссылке:

Проверка текущих отключений по адресу

Напомним, что почти две недели Одесская область, как и вся Украина, прожила в режиме экстренных отключений. В это время некоторые одесситы оставались без света сутками.

Причиной проблем с подачей электроэнергии в дома украинцев стали массовые ракетные обстрелы нашей энергетической инфраструктуры государством-террористов российской федерацией. Россия хочет оставить украинцев без света, тепла и газа. Так враг пытается заставить Украину отказаться от части своей территории.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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