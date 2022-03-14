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С 14 марта украинские телеканалы будут транслировать школьные уроки

С 14 марта украинские телеканалы будут транслировать школьные уроки

 Проект называется «Обучение без границ». Это совместный образовательный проект Минобразования, Минкультуры Украины и региональных каналов Суспільного, общеукраинских телеканалов «ПЛЮСПЛЮС», «Пиксель», а также платформ онлайн-телевидения MEGOGO, Киевстар ТВ, 1+1 video и sweet. tv.

Рецепты

— Вооруженные силы Украины и отряды терробороны достойно удерживают оборону нашего государства и дают отпор оккупантам! Сейчас наша задача как центрального органа государственной власти, отвечающего за многотысячную образовательную семью, — организовать и запустить образовательный процесс, по крайней мере там, где позволяет ситуация с безопасностью. Для этого мы объединили усилия с коллегами и партнерами, и подготовили дополнительные инструменты для дистанционного образования, например, проект «Обучение без границ»», — отметил Министр образования и науки Сергей Шкарлет.

Каждый день будут посвящать отдельную дисциплину. На этой неделе расписание такое:

  • понедельник, 14 марта, — украинский язык;
  • вторник, 15 марта, — математика;
  • среда, 16 марта, — история Украины;
  • четверг, 17 марта, — украинский язык;
  • пятница, 18 марта, математика.

Региональные телеканалы Суспільного и UA: КУЛЬТУРА будут транслировать занятия для 9 класса в 10:00 и для 10 класса в 11:00. Онлайн в прямом эфире смотрите на сайтах вещателей.

Детский телеканал Пиксель будет показывать уроки для 5 класса ежедневно в 10:00 и для 6 класса в 11:00.

ПЛЮСПЛЮС будет показывать уроки для школьников трех классов: для 7-го с 10:00 ежедневно, для 8-го с 11:00 и для 11 класса с 12:00.

Все видеоуроки просматривайте также на платформах онлайн телевидения MEGOGO, Киевстар ТВ, 1+1 video, sweet.tv как в прямом эфире, так и в любое время бесплатно.

— Крайне важно сейчас поддерживать наших самых молодых украинцев и обеспечивать доступ к обучению всеми возможными способами. «Обучение без границ» — наша общая попытка с помощью телевидения и онлайн-платформ погрузить школьников 5-11 классов в увлекательный мир новых знаний. Напомнить, что все будет хорошо и мы вместе построим светлое завтра, — комментируют авторы проекта.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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