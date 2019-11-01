Рыцарь дорог: в сеть попала история о благородном одесском водителе

Недавно пассажиров в Одессе приятно удивил поступок водителя, курсирующего на маршруте №127.

Историю автомобилиста рассказали в одном из местных пабликов в соцсетях.

Дело было так. По словам очевидцев, водитель, притормозив на остановке, увидел, что пожилая женщина, еле передвигаясь, попыталась сесть в автобус. Однако у женщины плохо получалось справиться с этим без посторонней помощи.

Тогда водитель вышел из кабины и помог пенсионерке сесть в маршрутку. Более того, он спросил, где бабуле выходить, помог спуститься вниз и проводил чуть ли не до самого подъезда.

У привыкших к хамству в транспорте одесситов эта история вызвала недоумение и шок. Но большинство в комментариях отметили, что это редкий случай, если не уникальный в своем роде, и посоветовали брать с водителя пример.

Фото: @odessa_hello