Розшукали та повернули додому: впродовж тижня на Одещині сталося 22 випадки зникнення дітей

У період з 30 вересня по 7 жовтня на Одещині зникли 22 дитини, правоохоронці усіх відшукали та повернули додому.

Такі дані наводить відділ комунікації поліції в Одеській області.

Впродовж цього ж часу скоєно:

8 випадків порушення правил дорожнього руху неповнолітніми;

випадків порушення правил дорожнього руху неповнолітніми; 4 злочини за участю неповнолітніх;

злочини за участю неповнолітніх; 37 нещасних випадків із дітьми;

нещасних випадків із дітьми; 12 випадків порушення законодавства в частині реалізації дітям алкогольних та тютюнових виробів.

Також складено адміністративні протоколи відносно 87 осіб за ухилення від виконання батьківських обов’язків. 9 батьків притягнуто до відповідальності за домашнє насильство та 6 дорослих осіб притягнуто до відповідальності за доведення неповнолітніх до стану сп’яніння.

Випадки порушення законодавства дітьми:

Розпиття спиртних напоїв – 14 ;

; Дрібне хуліганство – 11 ;

; Тююнопаління в заборонених місцях – 5.

За тиждень постраждало від протиправних дій 12 дітей (порушення ПДР, крадіжки, побиття, повідомлення про зґвалтування).

Фото: 24 Канал