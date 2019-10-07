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Новости Одессы и Одесской области

Розшукали та повернули додому: впродовж тижня на Одещині сталося 22 випадки зникнення дітей

Розшукали та повернули додому: впродовж тижня на Одещині сталося 22 випадки зникнення дітей

У період з 30 вересня по 7 жовтня на Одещині зникли 22 дитини, правоохоронці усіх відшукали та повернули додому.

Такі дані наводить відділ комунікації поліції в Одеській області.

Впродовж цього ж часу скоєно:

  • 8 випадків порушення правил дорожнього руху неповнолітніми;
  • 4 злочини за участю неповнолітніх;
  • 37 нещасних випадків із дітьми;
  • 12 випадків порушення законодавства в частині реалізації дітям алкогольних та тютюнових виробів.

Також складено адміністративні протоколи відносно 87 осіб за ухилення від виконання батьківських обов’язків. 9 батьків притягнуто до відповідальності за домашнє насильство та 6 дорослих осіб притягнуто до відповідальності за доведення неповнолітніх до стану сп’яніння.

Випадки порушення законодавства дітьми:

  • Розпиття спиртних напоїв – 14;
  • Дрібне хуліганство – 11;
  • Тююнопаління в заборонених місцях – 5.

За тиждень постраждало від протиправних дій 12 дітей (порушення ПДР, крадіжки, побиття, повідомлення про зґвалтування).

Фото: 24 Канал

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