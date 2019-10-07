Розшукали та повернули додому: впродовж тижня на Одещині сталося 22 випадки зникнення дітей

У період з 30 вересня по 7 жовтня на Одещині зникли 22 дитини, правоохоронці усіх відшукали та повернули додому.
Такі дані наводить відділ комунікації поліції в Одеській області.
Впродовж цього ж часу скоєно:
- 8 випадків порушення правил дорожнього руху неповнолітніми;
- 4 злочини за участю неповнолітніх;
- 37 нещасних випадків із дітьми;
- 12 випадків порушення законодавства в частині реалізації дітям алкогольних та тютюнових виробів.
Також складено адміністративні протоколи відносно 87 осіб за ухилення від виконання батьківських обов’язків. 9 батьків притягнуто до відповідальності за домашнє насильство та 6 дорослих осіб притягнуто до відповідальності за доведення неповнолітніх до стану сп’яніння.
Випадки порушення законодавства дітьми:
- Розпиття спиртних напоїв – 14;
- Дрібне хуліганство – 11;
- Тююнопаління в заборонених місцях – 5.
За тиждень постраждало від протиправних дій 12 дітей (порушення ПДР, крадіжки, побиття, повідомлення про зґвалтування).
Фото: 24 Канал