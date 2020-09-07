Розпочали роботи ще у 2018 році: на Одещині завершили ремонт траси (відео)

Про це повідомила Служба автомобільних доріг в Одеській області.

Завершилось влаштування верхнього шару асфальтобетонного покриття на найбільш зруйнованій ділянці дороги Р-55 Одеса-Вознесеньськ-Новий Буг, км 86 – км 104, яка прямує до межі з Миколаївською областю. Загальна протяжність – 18 км.

Ремонтні роботи на цій ділянці дороги розпочалися ще у 2018 році але за відсутності фінансування роботи були зупинені. У цьому році будуть завершені ремонтні роботи на всій протяжності ділянки.