Розбита підлога та грибок на стінах: на Одещині перевірили умови у СІЗО та колоніях

Підтоплення, розбита підлога, грибок на стінах та лише холодна вода – прокуратура Одещини перевірила умови тримання людей в СІЗО та колоніях.

Про це повідомляє Прокуратура Одеської області у Facebook.

Виконувач обов’язків прокурора Одещини Олександр Саулко разом з відповідальними за напрямок співробітниками провів особистий прийом ув’язнених в Ізмаїльському слідчому ізоляторі.

Утримувані в СІЗО звернулися з питаннями забезпечення права на захист, зарахування судом строку попереднього ув’язнення до строку покарання та судового розгляду.

Для перевірки додержання прав громадян на належне матеріально-побутове забезпечення під час обходу прокурори перевірили приміщення режимної установи.

Попри неодноразове реагування обласної прокуратури на виявлені порушення, їх не усунуто та ситуація в слідчому ізоляторі не покращилася.

Камери перебувають у незадовільному санітарно-технічному стані, порушено цілісність приміщень та підлоги, спостерігається грибкове ураження стін, в камери постачається лише холодна вода.

Також прокуратура перевірила додержання прав засуджених та ув’язнених в Одеському слідчому ізоляторі, Одеській виправній колонії № 14 та Чорноморській виправній колонії № 74.

Більшість виявлених порушень стосуються прав в’язнів на належні житлово-побутові умови.

Також в Одеському СІЗО, окрім іншого, відсутні необхідні умови для роботи слідчого, адвоката, які працюють з матеріалами кримінального провадження тощо. Такі кабінети та кімнати для проведення судових засідань у режимі відеоконференції – у жахливому санітарному стані, деякі камерні приміщення мають затоплення.

За результатами перевірки прокуратурою області внесено вказівку керівництву Південного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України з метою вжиття заходів для усунення виявлених порушень.



Фото: Прокуратура Одеської області