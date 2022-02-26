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Российское вторжение: в Одесе рано утром отбили воздушную атаку

Российское вторжение: в Одесе рано утром отбили воздушную атаку

Враг дронами пытается активно вести разведку побережья Черного моря и Дуная.

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Утром 26 февраля на участке Измаильского пограничного отряда наблюдается активность вражеских дронов.

Сообщает об этом Государственная пограничная служба.

Беспилотные летательные аппараты агрессора с высоты около 1 км разведывают на побережье Черного моря и реки Дунай.

Против воздушных нарушителей при приближении открывается огонь и о каждом из них уведомляются силы Командования Воздушных Сил ВСУ / Air Force Command of UA Armed Forces.

Напомним, этой ночью на подлете в Чономорск был сбит вражеский дрон, совершивший атаку на корабль Морской охраны Госпогранслужбы Украины «Григорий Куропятников».

Морские пограничники открыли огонь по дрону, после чего тот взял курс на украинский берег. Пограничники проинформировали о подозрительном воздушном агрессоре силы Командования Воздушных Сил ВСУ. Дрон был сбит на подлете в Черноморск.

В настоящее время корабль продолжает нести службу в Черном море.

Также в Генеральном штабе ВСУ сообщают, что враг неоднократно применял оперативно-тактическую авиацию в районах Южный и Одесса. Силы флота, воздушные силы и ПВО вел огонь по летательным аппаратам. Жертв и разрушений нет.

 

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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