Российский военный корабль провоцировал участников «Си Бриз» во время военных стрельб

Об этом заявили в пресс-службе Военно-морских сил Украины.

По данным украинских ВМС, было передано Прибрежное Сообщение для мореплавателей о закрытии района для проведения международных учений. Однако, несмотря на это, корабль Черноморского флота России “Сметливый” около 8 часов утра зашел в закрытый для мореплавания район, где проводились стрельбы корабельной артиллерии. Тем самым провоцируя опасную ситуацию.

Фрегат “Гетман Сагайдачный” в соответствии с международным протоколом пытался опросить вторженца, но “Сметливый” сделал вид, что у него “проблемы со связью”.

Как заявили в пресс-центре Командования ВМС,

Данный факт является очередным основанием для международного сообщества не воспринимать Российскую Федерацию, как прогнозируемый субъект международного морского права, системные нарушения которого стали нормой поведения России в Черноморском регионе.

Фото пресс-центра ВМСУ и U.S.Navy