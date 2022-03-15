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Российский агрессор атаковал ракетами населенные пункты в Одесской области – есть раненые (видео)

Российский агрессор атаковал ракетами населенные пункты в Одесской области – есть раненые (видео)

Сегодняшний день, 15 марта 2022 года, к сожалению, не был спокойным для Одесской области, сообщает глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

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По словам Марченко, сухопутные войска противника не имеют успеха ни на одном из направлений в других областях, и сегодня утром по одному из населенных пунктов Одесской области были нанесены ракетные удары с вражеских кораблей, а также с использованием авиации. В результате получили ранения два человека.

А около 14:00 противник открыл огонь из корабельной артиллерии по еще одному населенному пункту области, использовав около 90 снарядов.

Но, подчеркнул глава военной администрации, наши воины достойно держат оборону.

«И я хочу заверить: за каждого нашего раненого, за каждое разрушение враг несет в разы больше утрат. Победа будет за нами!»,

– подвел итог дня Максим Марченко.

Ранее спикер оперативного штаба Военной администрации Одесской области Сергей Братчук сообщил о начале мобилизации категорий населения, не входящих в первую очередь резерва. Таким образом, всем желающим попасть в армию, чтобы защищать Украину с оружием в руках, дан «зеленый свет».

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Редакция ПРОФИЛЬ

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