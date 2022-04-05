Российских военных, которые совершали зверства в Буче, возвращают в Украину

64-я мотострелковая бригада 35-й общевойсковой армии РФ, военнослужащие которой совершали массовые убийства и пытки мирного населения в Буче, будет возвращена на территорию Украины.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Одна из целей – запугать население Украины

Российское командование не будет проводить ротацию личного состава в этом подразделении и снова бросает его на передовую.

Состоянием на 4 апреля бригада была выведена из Украины в Беларусь и находилась вблизи города Мозырь. До 6 апреля личный состав доставят по железной дороге в российский Белгород. После двухдневного отдыха их планируют вернуть в Украину в одну из самых «горячих» точек (ориентировочно – харьковское направление). Как правило, российские подразделения, покидающие зону боевых действий, получают больше времени на восстановление и отдых.

Подобный график указывает на то, что 64-я бригада ожидается «специальными задачами». Первое из них: устрашение жителей населенных пунктов Украины. Совершавшие преступления геноцида в Буче могут повторить это снова в других городах.

Россия хочет «утилизировать» бучанских палачей

Еще одна цель быстрого возвращения 64-й бригады на территорию Украины – быстрая «утилизация» ненужных свидетелей. То есть, передислокация на такой участок фронта, где у них не будет шансов остаться живыми, чтобы сделать невозможным предоставление показаний в будущих судах.

Личный состав подразделения, осознавая резонанс событий в Буче и ответственность за совершенные преступления, массово противится возвращению в Украину. Однако российское командование игнорирует эти настроения и угрожает трибуналом в случае отказа продолжать участие в боевых действиях. Рапорты на увольнение не принимаются к рассмотрению.

В настоящее время украинские и международные следователи проводят документирование многочисленных военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных российской армией. И ни один преступник-оккупант не избежит должного наказания.