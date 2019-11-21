Российские самолеты в июле отрабатывали бомбардировку по Одессе – командующий ВМС Украины

Об этом заявил командующий Военно-морскими силами ВС Украины, адмирал Игорь Воронченко в ходе III Международной конференции по вопросам морской безопасности, сообщает издание Inforesist.

Речь идет об учениях российского Черноморского флота и морской авиации. Они проходили еще в июле 2019 года. Зона действия была над акваторией северной части Черного моря.

– Я видел, как во время российских учений бомбардировщики Ту-22 отрабатывали бомбардировку Одессы. В 60 километрах от города повернули на юг и пошли на Босфор, – заявил Воронченко.

Адмирал подчеркнул, что российский флот за последние годы нарастил свои вооруженные силы в оккупированном Крыму и в Черном море.

По его словам, с 2014 года с 34 до 49 увеличилось количество российских боевых кораблей основных классов Черноморского флота, подводные силы увеличились в семь раз — до 7 субмарин. Правда, ни одного корабля классов «эсминец», «большой противолодочный корабль» или «крейсер» у противника нет. Пополнение шло за счет малых фрегатов, корветов, ракетных и патрульных кораблей. Однако все новые корабли, в том числе и подводные лодки, несут противокорабельные ракеты «Калибр», которых сейчас суммарно насчитывается 72 единицы. А к 2020 году «Калибров» будет уже 170.

Фото: Inforesist

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