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Россия начала использовать подлодки для обстрела украинских городов

Россия начала использовать подлодки для обстрела украинских городов

Сейчас российские агрессоры для запуска крылатых ракет «Калибр» по Украине все чаще используют подводные лодки.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

По информации украинских военных, враг применяют по меньшей мере 4 подлодки в Черном море для нанесения ударов ракетами типа «Калибр» по территории Украины. После гибели крейсера «Москва» субмарины стали использовать чаще.

Таким образом оккупанты хотят обезопасить свои надводные суда. Поэтому стали активно использовать свои подлодки типа «Палтус».

Они могут проводить пуск ракет с глубины до 50 метров, что не позволяет радарам и спутникам эффективно их фиксировать. На каждой подлодке может быть размещено до 4 ракет.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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