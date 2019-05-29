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Родителям будущих первоклассников остается три дня, чтобы подать заявления в выбранную школу

Родителям будущих первоклассников остается три дня, чтобы подать заявления в выбранную школу

Прием заявлений родителей о вступлении их детей на учебу в 1-й класс в этом году ведется по 31 мая — то есть завершается уже в конце этой недели.

В департаменте образования напомнили, что до 1 июня в школы зачисляются:

  • дети, место жительства которых подтверждено на территории обслуживания учебного заведения;
  • дети, которые являются родными братьями/сестрами детей, уже обучающихся в этом учреждении;
  • дети работников этого учебного заведения;
  • дети, которые являются выпускниками дошкольного подразделения этого учебного заведения.

Если количество поданных в школу заявлений превышает общее количество мест, то с 5 по 10 июня будет проводиться жеребьевка.

Зачисление детей на свободные места по результатам жеребьевки состоится до 15 июня.

С 15 июня проводится зачисление детей на оставшиеся свободные места в порядке поступления заявлений родителей.

Также в департаменте напомнили, что в этом году для поступления в 1-й класс необходимо лишь заявление родителей, копия свидетельства о рождении ребенка и медицинская справка по форме №086-1/о.

Директор департамента образования Елена Буйневич на аппаратном совещании также сообщила, что в этом году продолжился рост числа поступающих первоклассников. Потому в новом учебном году уже 30 школ города будут работать в две смены (сейчас таких 28). При этом ученики 1 и 2 классов обязательно должны заниматься в первую смену.

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