Рядом с памятником Утесову в Горсаду зазвучит «Голос Одессы» (фото)

«Голос «Одессы» — это бронзовый старинный граммофон, четыре стороны которого — фасады домов со множеством уютных деталей одесских зданий и дворов. Его автор — одесский скульптор Виктор Тиблевич, автор идеи и меценат создания и установки памятного знака — одесский бизнесмен Андрей Левченко.

Как сообщает официальный сайт Одессы, скульптор использовал фасады реальных домов Одессы. Скульптура посвящена «звучащей Одессе», великим и известным одесситам, чьи голоса и музыка олицетворяют Одессу: певцам и музыкантам, композиторам и дирижерам, актерам и юмористам. Это Леонид Утесов и Оскар Фельцман, Эмиль Гилельс и Станислав Рихтер, Николай Огренич и Валерий Ободзинский, Михаил Жванецкий и Роман Карцев.

Еще одной особенностью звучания скульптуры будут шум моря, звук маяка, который мы называем «ревуном», воркование голубей под крышей, мелодия часов на Думской площади, звон старого трамвая — все то, что напоминает одесситам о родном городе, когда они из него уезжают.

На постаменте скульптуры установлен QR-код, который будут считывать смартфоны и по которому пользователь попадет на специально созданный веб-сайт, где услышит звуковой «трек». Трек будет состоять из фрагментов песен, композиций и реприз, исполненных одесскими талантами.

Позднее на сайте будет не только звуковая часть проекта, но и фотографии, видеозаписи, история музыкальной культуры города и ее выдающихся представителей.

Фото Татьяны Сяровой