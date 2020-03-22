«Не выходи из комнаты»: в Одессе появился первый стрит-арт на тему карантина (фото)

На ул. Старопортофранковской, на стене роддома № 2, появился актуальный стрит-арт — конечно же, на тему карантина.

Его автор — Игорь Матроскин (студия M97 Project). На стрит-арте изображено лицо известного поэта Бродского на фоне «образа» коронавирсуа с надписью: «Не выходи из дома, не совершай ошибку».

Почему Бродский? Да все просто: это «перепев» известного стихотворения поэта «Не выходи из комнаты, не совершай ошибку», которое звучит на сегодняшний день ну очень уж «актуально», хотя, конечно же, писалось оно вовсе не по поводу эпидемий и карантинов.

Впрочем, на сегодняшний день все, вероятно, звучит «не в бровь, а в глаз». Судите сами:

«Не будь дураком! Будь тем, чем другие не были.

Не выходи из комнаты! То есть дай волю мебели,

слейся лицом с обоями. Запрись и забаррикадируйся

шкафом от хроноса, космоса, эроса, расы, вируса».

Фото: Игорь Матроскин

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