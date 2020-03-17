Ринок «7 кілометр» вводить обмеження в роботі через коронавірус

Про це повідомила пресслужба ринку «7 кілометр».

У зв’язку зі зверненням Президента України та відповідно до постанови Кабінету Міністрів нашої країни від 16 березня 2020 №215 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів від 11 березня 2020 № 211» щодо запобігання розповсюдженню на території України на гострі респіраторні хвороби COVID-19, викликаної коронавірусів SARS-CoV-2,

Адміністрація Промтоварного ринку «7 кілометр» вводить обмеження в роботу ринку. Всі служби, структурні підрозділи та адміністрації торгових комплексів, які здійснюють роботу з громадянами, в тому числі бюро перепусток і договірний відділ припиняють прийом відвідувачів. Виняток становитимуть ті служби, які здійснюють надання невідкладної медичної допомоги та реагування на надзвичайні ситуації.

Відповідний наказ по підприємству підписаний 17 березня 2020 року директором ТОВ «Промтоварний ринок».

У зв’язку з надзвичайною ситуацією в країні, викликаної поширенням гострого респіраторного захворювання COVID-19, адміністрація звертає увагу підприємців – суб’єктів господарської діяльності, які здійснюють підприємницьку діяльність на території Промтоварного ринку, що Кабінетом Міністрів введений карантин до 3 квітня 2020 року на всій території України.

Введений урядом країни карантин передбачає заборону з 17 березня до 3 квітня 2020 року роботу суб’єктів господарювання, які здійснюють прийом відвідувачів, в тому числі:

– підприємств громадського харчування (ресторанів, кафе і т.п.),

– торгово-розважальних центрів, інших установ розважальної діяльності,

– фітнес-центрів і установ культури,

– торгового і побутового обслуговування населення, крім роздрібної торгівлі продуктами харчування, паливом, засобами гігієни, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, засобами зв’язку, банківської та страхової діяльності, а також торговельної діяльності та діяльності з надання послуг з громадського харчування із застосуванням адресної доставки замовлень за умови забезпечення відповідного персоналу засобами індивідуального захисту.

Фото: УНІАН

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