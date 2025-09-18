Про це на своїй сторінці у соцмережах повідомила місцева жителька Анжела Сирбу.
Ключові моменти:
- Прощання відбулося 17 вересня біля зачинених воріт храму після відмови настоятеля провести службу всередині.
- Інший священник ПЦУ засудив дії колеги, наголосивши, що храм належить громаді, а не одній людині.
Деталі конфлікту
Флавій Лянка народився у Молдові, але з початком повномасштабної війни вирішив воювати за Україну. До цього він встиг послужити у французькому легіоні. У 2023 році під час боїв у Запорізькій області молодий воїн зник безвісти, а пізніше стало відомо про його загибель.
Односельці хотіли провести заупокійну службу у храмі, проте настоятель протоієрей Григорій Тіку не дозволив це зробити. Людям довелося відспівувати Героя просто біля замкнених воріт церкви.
«Хіба так важко було відкрити церкву для служби за загиблим захисником?», — написала у своєму дописі жінка.
