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Новости Одессы и Одесской области

Как в Париже: Катрин Денев советовала Труханову, как реставрировать старинные здания Одессы

Как в Париже: Катрин Денев советовала Труханову, как реставрировать старинные здания Одессы

Мэр Одессы Геннадий Труханов расстроен, что он пока не может привлекать одесских бизнесменов к ремонту исторических зданий. Такой опыт Парижа ему рекомендовала французская актриса Катрин Денев.

Об этом Геннадий Труханов заявил на сессии горсовета, сообщает интернет-портал 048.ua.

В ходе сессии депутат Эдуард Стась предложил обязывать покупателей исторических зданий в центре города ремонтировать фасады за свой счет.

При этом одесский мер отметил, что часто в городе покупают не все здание, а только первый этаж — тогда невозможно требовать ремонта всего дома. Он также рассказал, что Катрин Денев во время своего недавнего визита в Одессу рассказала о парижском опыте реставрации старинных зданий. В ее городе проводят своеобразные лотереи для меценатов, которые получают право ремонтировать фасады исторических зданий. Но, по словам Геннадия Труханова, ему не удается привлечь одесских бизнесменов к такому виду благотворительности.

Однако мер все же намерен встретиться с предпринимателями и обсудить этот вопрос. До конца года в Одессе планируется привести в порядок фасады 20 исторических зданий, заверил Геннадий Труханов.

Фото: пресс-служба ОМКФ

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