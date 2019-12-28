Решение года: Украина и Россия договорились о транзите газа и выплате долгов

Российский «Газпром» и «Нафтогаз Украины» пришли к договоренности в вопросах транзита и возврата долгов. Стороны подписали протокол соглашения по транзиту российского газа в ЕС и об урегулировании взаимных требований.

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель подтвердил, что Украина и Россия заключат новый контракт на 5 лет. При этом он не назвал ставки транзита с 1 января 2020 года. Объемы же транзита — 65 миллиардов кубов в 2020-м и по 40 миллиардов в следующие четыре года.

Еще один принципиальный момент соглашения — «Газпром» выплатит «Нафтогазу» по решению Стокгольмского арбитража 2,9 миллиарда долларов долга – «живыми деньгами».

– Эта сумма будет выплачена деньгами, если мы реализуем все пакетные позиции еще до Нового года, – заявил Алексей Оржель.

При этом, компании откажутся от взаимных претензий и отзовут новые встречные иски из арбитража. Однако Украина не отказалась от иска против России касательно потерянного из-за аннексии Крыма имущества «Нафтогаза».

Однако это не означает, что Украина будет закупать газ напрямую у северного соседа. Поэтому сейчас не совсем понятно, какова будет стоимость голубого топлива для населения и предприятий, а также что будет с «гарантированной ценой», которую предлагает «Нафтогаз».

Фото: rnbee.ru

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