Центральный РЭС
Работы до 19:00:
- пер. Шампанский, 9,
- пр-т Украинки Леси, 27, 27А, 29, 31,
- Сегедская, 2,2а,
- переулок Лунный, 6.
Выбор редакции: Дети будут в восторге: в Одессе состоится «Чилдрен Кинофест»
Северный РЭС
Работы до 17:00-19:00:
- 2-я линия на жилом массиве,
- 1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а Садовая,
- Агрономическая,
- Большая Садовая,
- Высокая, 1-20,
- Глаубермана, 1/ГАР, 2, 3, 2А,11,13,15,17, 164,
- Донецкая, 5-25,
- Дорожная, 1-22,
- Ивахненко Петра, 81, 83, 90А,
- Капитана Кузнецова, 3-14,
- Керченская, 27-62/б,
- Кишиневская, 2-24,
- Кольцевая, 1-12,
- Коровицкого, 115-151,
- Котляревского, 12/б,
- Круговая,
- Крушельницкого, 1-37,
- Летняя, 23-41,
- Малая Садовая, 2-22, 1-17,
- Мариупольская,
- М. Михновского,
- Болобочана,
- Молодежная,
- Неждановой, 30-62, 117-129,
- Озерная, 26-66,
- Осенняя, 1-12,
- Южная дорога, 1-65,
- Светлая, 1-14,
- Сергея Ядова, 58,
- Тарутинская, 1- 11,
- С. Усикова, 9-39,
- Украинская, 1-20,
- Хавкина, 64а-72,
- Хуторская,
- Цебриковская, 1-13а,
- Чайкова, 1-71,
- Четвертая, 33Г, 33Б,
- Шполянская, 74, 76, 107, 109, 117, 119,
- дорога Николаевская, 65,
- пер. 1-й Керченский, 3-11,
- пер. 1-й Пересыпский, 8-14,
- пер. 3-й Керченский, 3,4,6,
- пер.Агрономический, 1-8а,
- пер. Л. Гинзбург,
- пер. Квантовый,
- пер. Килевый,
- пер. Круговой,
- пер. Крушельницкой, 1-5а,
- пер. Мастерской,
- пер. Новый,
- пер. Оранжерейный,
- пер. Украинки Леси, 10, 11, 12, 20,
- пер. Шахтинский, 25-31, 18-46,
- пер. пер. Шебелинский, 13,13-А, 15-27,
- пр-т Князя Владимира Великого, 52,
- спуск 2-й Пересыпский, 1-23.
Южный РЭС
Работы до 17:00:
- А. Бачинского,
- Бригадная,
- Ак. Вернадского,
- Геллера Ефима, 12,12А,12В,24,26А,
- Китобойная, 6,
- Куприна, 50-54/б,
- Л. Курбаса, 15-30,
- А. Музычка,
- Шелухина, 25а, 27,
- Педагогическая, 21,
- Черниговская, 1-24,
- Чубаевская, 8, 8/1, 12,
- Штурвальная, 15-21,
- 2-й Китобойный, 1-18а,
- пер. Черниговский, 1а.