Ремонт одесских улиц: где лучше не ехать 14 апреля

Сегодня, в среду, 14 апреля, в Одессе продолжается ремонт дорог во всех районах города, информирует пресс-служба горсовета.
Так, в Приморском районе идет капитальный ремонт улиц Новощепной ряд и Черняховского. Текущий ремонт проезжей части дорог запланирован по следующим улицам:
- ул. Ришельевская;
- ул. Дидрихсона;
- ул. Старопортофранковская;
- ул. Маразлиевская;
- ул. Осипова;
- ул. Екатерининская.
В Малиновском районе продолжается капитальный ремонт Алексеевского сквера. Текущий ремонт будет проводиться на таких улицах:
- ул. Балковская;
- ул. В. Стуса;
- пл. Деревянко;
- ул. Краснова.
В Киевском районе продолжают капитально ремонтировать тротуары по ул. Чубаевской. Начались подготовительные работы к капитальному ремонту внутриквартального проезда у домов №39, №45, №45б и №49 по ул. Ивана Франко. Текущий ремонт проезжей части предусмотрен на:
- пр. Небесной Сотни;
- ул. Николая Троицкого;
- ул. Левитана;
- ул. Космонавта Комарова;
- пр. Академика Глушко.
В Суворовском районе текущий ремонт дорожного полотна будет проводиться по:
- ул. Черноморского казачества;
- ул. С. Ядова;
- ул. Хуторская / ул. Агрономическая;
- ул. Краснослободская;
- ул. Ширшова (на участке от ул. Краснослободской до ул. Слободской);
- ул. Тургенева.
В зависимости от погодных условий план работ может быть изменен.
Фото: Телеграм-канал Odessit