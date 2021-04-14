Ремонт одесских улиц: где лучше не ехать 14 апреля

Сегодня, в среду, 14 апреля, в Одессе продолжается ремонт дорог во всех районах города, информирует пресс-служба горсовета.

Так, в Приморском районе идет капитальный ремонт улиц Новощепной ряд и Черняховского. Текущий ремонт проезжей части дорог запланирован по следующим улицам:

ул. Ришельевская;

ул. Дидрихсона;

ул. Старопортофранковская;

ул. Маразлиевская;

ул. Осипова;

ул. Екатерининская.

В Малиновском районе продолжается капитальный ремонт Алексеевского сквера. Текущий ремонт будет проводиться на таких улицах:

ул. Балковская;

ул. В. Стуса;

пл. Деревянко;

ул. Краснова.

В Киевском районе продолжают капитально ремонтировать тротуары по ул. Чубаевской. Начались подготовительные работы к капитальному ремонту внутриквартального проезда у домов №39, №45, №45б и №49 по ул. Ивана Франко. Текущий ремонт проезжей части предусмотрен на:

пр. Небесной Сотни;

ул. Николая Троицкого;

ул. Левитана;

ул. Космонавта Комарова;

пр. Академика Глушко.

В Суворовском районе текущий ремонт дорожного полотна будет проводиться по:

ул. Черноморского казачества;

ул. С. Ядова;

ул. Хуторская / ул. Агрономическая;

ул. Краснослободская;

ул. Ширшова (на участке от ул. Краснослободской до ул. Слободской);

ул. Тургенева.

В зависимости от погодных условий план работ может быть изменен.

Фото: Телеграм-канал Odessit