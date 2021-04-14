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Ремонт одесских улиц: где лучше не ехать 14 апреля

Ремонт одесских улиц: где лучше не ехать 14 апреля

Сегодня, в среду, 14 апреля, в Одессе продолжается ремонт дорог во всех районах города, информирует пресс-служба горсовета.

Так, в Приморском районе идет капитальный ремонт улиц Новощепной ряд и Черняховского. Текущий ремонт проезжей части дорог запланирован по следующим улицам:

  • ул. Ришельевская;
  • ул. Дидрихсона;
  • ул. Старопортофранковская;
  • ул. Маразлиевская;
  • ул. Осипова;
  • ул. Екатерининская.

В Малиновском районе продолжается капитальный ремонт Алексеевского сквера. Текущий ремонт будет проводиться на таких улицах:

  • ул. Балковская;
  • ул. В. Стуса;
  • пл. Деревянко;
  • ул. Краснова.

В Киевском районе продолжают капитально ремонтировать тротуары по ул. Чубаевской. Начались подготовительные работы к капитальному ремонту внутриквартального проезда у домов №39, №45, №45б и №49 по ул. Ивана Франко. Текущий ремонт проезжей части предусмотрен на:

  • пр. Небесной Сотни;
  • ул. Николая Троицкого;
  • ул. Левитана;
  • ул. Космонавта Комарова;
  • пр. Академика Глушко.

В Суворовском районе текущий ремонт дорожного полотна будет проводиться по:

  • ул. Черноморского казачества;
  • ул. С. Ядова;
  • ул. Хуторская / ул. Агрономическая;
  • ул. Краснослободская;
  • ул. Ширшова (на участке от ул. Краснослободской до ул. Слободской);
  • ул. Тургенева.

В зависимости от погодных условий план работ может быть изменен.

Фото: Телеграм-канал Odessit

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