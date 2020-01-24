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Новости Одессы и Одесской области

Ремонт Новощепного ряда в Одессе откладывается: в горсовете проведут повторный тендер

Ремонт Новощепного ряда в Одессе откладывается: в горсовете проведут повторный тендер

Предыдущий конкурс по вопросу ремонта Новощепного ряда сорвался.

У компании «Ростдорстрой», которую допустили к аукциону, не оказалось конкурентов.

А в таких условиях прозрачное проведение конкурса невозможно.

Так что горуправлению дорожного хозяйства пришлось назначить новый тендер. Он состоится 31 марта.

Об этом речь идет на сайте гозакупок Prozorro.

Подрядчику пока предлагают выделить около 160 миллионов гривен за ремонт Новощепного ряда. Однако эта сумма может во время торгов.

Фото: редакция “ОЖ”

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