Ремонт Канатної вулиці: одеським маршруткам тимчасово змінили графік руху

У зв’язку з початком проведенням робіт по реконструкції ділянки теплової мережі по вул. Канатній, на ділянці від вул. Семінарської до житлового будинку № 130а по вул. Канатній,

Про це повідомила пресслужба Одеської міськради.

з 9 вересня до 15 жовтня 2020 року або завершення ремонтних робіт внесені такі зміни тимчасового характеру в схеми руху автобусних маршрутів №№ 127, 175, 210:

– по напрямку руху до 5-ї ст. В. Фонтану – від вул. Середньофонтанської на пл. Середньофонтанську, просп. Гагаріна, вул. Сегедську і далі за маршрутом.

Департамент транспорту, зв’язку та організації дорожного руху