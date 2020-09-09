Новости Одессы и Одесской области

Ремонт Канатної вулиці: одеським маршруткам тимчасово змінили графік руху

Ремонт Канатної вулиці: одеським маршруткам тимчасово змінили графік руху

У зв’язку з початком проведенням робіт по реконструкції ділянки теплової мережі по вул. Канатній, на ділянці від вул. Семінарської до житлового будинку № 130а по вул. Канатній,

У нас есть Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Про це повідомила пресслужба Одеської міськради.

з 9 вересня до 15 жовтня 2020 року або завершення ремонтних робіт внесені такі зміни тимчасового характеру в схеми руху автобусних маршрутів №№ 127, 175, 210:

– по напрямку руху до 5-ї ст. В. Фонтану – від вул. Середньофонтанської на пл. Середньофонтанську, просп. Гагаріна, вул. Сегедську і далі за маршрутом.

Департамент транспорту, зв’язку та організації дорожного руху

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить