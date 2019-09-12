Ремонт Еврейской больницы в Одессе: когда он закончится

Сейчас в больнице идет капитальный ремонт отделения реанимации, установка энергосберегающих окон, проводится замена систем водоснабжения, канализации и электросетей.

Как сообщает пресс-служба Одесского горсовета, на территории больницы уже заменили все коммуникации и инженерные сети. Уже завершен ремонт 80-90% кровельного покрытия корпусов больницы.

Ведется реставрация фасадов, чтобы обеспечить аутентичность исторических зданий.

После ремонта на втором этаже, над отделением реанимации, разместится гинекологическое отделение, где уже начат монтаж новых окон. Ранее располагавшееся на этих площадях отделение гнойной хирургии будет переведено в отдельно стоящий корпус. Во втором крыле главного корпуса разместится отделение нейрохирургии, где также будет проведен капитальный ремонт.

Таким образом, в главном корпусе, где будут расположены приемное отделение по типу «emergency room», оперблок и реанимация, сконцентрируется оказание всей ургентной помощи. Здесь будет обеспечена работа всех бригад, которые окажут пациентам всю медицинскую помощь в пределах одного здания.

Ремонтные работы планируется завершить в ноябре нынешнего года.

Здание городской клинической больницы №1 (Еврейской больницы) — памятник градостроительства и архитектуры. Это одна из крупнейших больниц в Одессе. Ежегодно в стационаре проходят лечение 17-18 тысяч пациентов, а амбулаторно здесь получают помощь до 45 тысяч человек в год.

Фото: Одесский горсовет