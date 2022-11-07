Ремонт дорог в Одесской области: когда будет сложно проехать у «Двух столбов»

Служба автомобильных дорог Одесской области предупреждает водителей: в ближайшие дни будут проводиться аварийно-ремонтные работы на 23-м километре автомобильной дороги М-28 Одесса – Южный – /М-14/.

Так, с 8 по 12 ноября, с 19:00 часов вечера до 05:00 часов утра, будут ремонтировать дорогу на правой полосе движения автодороги М-28, возле развязки «Два столба».

Участники дорожного движения будут проинформированы с помощью дорожных знаков.

Автодор просит всех водителей быть внимательными и неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения и заранее снижать скорость движения на указанном участке дороги.