Ремонт дорог в Одессе: где возможны заторы 15 апреля

Сегодня, 15 апреля, во всех районах Одессы продолжится ремонт дорог.
По сообщению Управления дорожного хозяйства Одесского городского совета, в Приморском районе продолжается капитальный ремонт ул. Новощепной ряд и ул. Черняховского.
Текущий ремонт проезжей части дорог запланирован на таких улицах:
- ул. Ришельевская;
- ул. Дидрихсона;
- ул. Старопортофранковская;
- ул. Маразлиевская;
- ул. Осипова;
- ул. Екатерининская.
В Малиновском районе продолжается капитальный ремонт Алексеевского сквера. Текущий ремонт будет проводиться на следующих улицах:
- ул. Спартаковская;
- ул. Василия Стуса;
- пл. Деревянко;
- ул. Краснова.
В Киевском районе продолжают капитально ремонтировать тротуары по ул. Чубаевского. Текущий ремонт проезжей части предусмотрен на:
- пр. Небесной Сотни;
- ул. Николая Троицкого;
- ул. Левитана;
- пер. Макаренко / пер. Дачный;
- пр. Академика Глушко.
В Суворовском районе текущий ремонт дорожного полотна будет проводиться по:
- ул. Черноморского казачества;
- ул. Сергея Ядова;
- ул. Ширшова (на участке от ул. Краснослободской до ул. Слободской);
- ул. Тургенева.
План работ может быть изменен в зависимости от погодных условий.
Фото: Фокус