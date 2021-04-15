Ремонт дорог в Одессе: где возможны заторы 15 апреля

В Одессе предлагают переименовать улицу Краснослободскую в улицу Праведников мира Одесситов приглашают поучаствовать в обсуждении вопроса переименования одной из центральных улиц Слободки – Краснослободской в улицу Праведников мира с целью увековечения памяти горожан, которые во время Второй мировой войны спасали евреев – жертв Холокоста. ПОДРОБНЕЕ