Ремонт дорог в Одессе: где возможны пятничные заторы

Сегодня, в пятницу, 5 ноября 2021 года, в Одессе снова намечены ряд ремонтных работ на улицах во всех районах города.
Об этом информирует управление дорожного хозяйства Одесского горсовета, уточняя, что данный план может быть скорректирован из-за погодных условий.
Ремонт дорог в Приморском районе Одессы
Здесь дорожники продолжают капремонт ул. Преображенской и ул. Черняховского.
Кроме того, ремонтируют тротуары по таким адресам:
- ул. Пастера, 3, 5, 9, 56;
- ул. Троицкая, 49/51;
- ул. Троицкая (нечетная сторона на участке от ул. Преображенской до Александровского проспекта);
- ул. Дворянская (на участке от ул. Пастера до ул. Елисаветинской).
Ремонт дорог в Малиновском районе Одессы
В Малиновском районе укладывают плитку на ул. Прохоровской, 31.
Также ведутся подготовительные работы к капремонту:
- ул. Центральный аэропорт с изменением организации дорожного движения (на участке от Овидиопольской дороги до дома № 2, к.1 на ул. Центральный аэропорт);
- тротуара на ул. Центральный аэропорт, 1-3.
Ремонт дорог в Киевском районе Одессы
Здесь капитально ремонтируют внутриквартальные проезды по:
- ул. А. Невского, 45;
- ул. Ак. Вильямса, 52/1, 52/2, 52/3, 52/4;
- ул. Толбухина (на участке от ул. Петрашевского до ул. Чубаевской).
Продолжается капитальный ремонт на:
- ул. 16-я Линия 6-й ст. Люстдорфской дороги (на участке от ул. Левитана до дома № 61 на просп. Небесной Сотни);
- ул. 17-я Линия 6-й ст. Люстдорфской дороги (на участке от ул. Левитана до дома № 13/3 на ул. Ильфа и Петрова);
- ул. 6-я Линия 6-й ст. Люстдорфской дороги (на участке от ул. Левитана до дома № 158/4 на Люстдорфской дороге);
- ул. Жаботинского (на участке от ул. Ромашковой до ул. Авдеева-Черноморского).
Текущий ремонт дорожного полотна запланирован на ул. Сиреневой.
Ремонт дорог в Суворовском районе Одессы
В Суворовском районе текущий ремонт будет выполняться на ул. Ак. Сахарова, 42 и в Красном сквере.