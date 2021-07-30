Ремонт дорог в Одессе: где не проехать 30 июня

Сегодня, в пятницу, 30 июля, в трех районах Одессы продолжится ремонт дорог.

Как сообщает управление дорожного хозяйства Одесского горсовета, в Приморском районе продолжается капитальный ремонт ул. Преображенской и ул. Черняховского.

Текущий ремонт дорог запланирован на ул. Екатерининской (на участке от ул. Пантелеймоновской до Новощепного ряда).

В Киевском районе текущий ремонт дорожного полотна предусмотрен на ул. 12-я линия (на участке от ул. Костанди до пр. Академика Глушко).

В Суворовском районе ведется подготовка к капитальному ремонту территории возле школы №44 по ул. Героев обороны Одессы, 36.

Текущий ремонт дорожного покрытия запланирован на:

Ярмарочной площади;

проезде вокруг Красного сквера.

Данный план может быть изменен в зависимости от погодных условий.

Фото пресс-службы Одесского горсовета