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Ремонт дорог в Одессе: где будет сложно проехать во вторник?

Ремонт дорог в Одессе: где будет сложно проехать во вторник?

Сегодня, во вторник, 20 апреля, в Одессе продолжится ремонт дорог во всех районах города.
Об этом проинформировали в Управлении дорожного хозяйства горсовета.

Так, в Приморском районе продолжается капитальный ремонт ул. Новощепной ряд и ул. Черняховского.

Текущий ремонт проезжей части дорог запланирован по:

  • ул. Канатной;
  • ул. Веры Инбер;
  • ул. Мариинской.

В Малиновском районе продолжается капитальный ремонт Алексеевского сквера.

Текущий ремонт будет проводиться на следующих улицах:

  • ул. Краснова;
  • ул. Маршала Малиновского;
  • ул. Генерала Петрова;
  • ул. Академика Филатова.

В Киевском районе продолжают капитально ремонтировать тротуары на ул. Чубаевской.

Текущий ремонт проезжей части предусмотрен на:

  • ул. Львовской;
  • Фонтанской дороге;
  • ул. Ак. Королева;
  • пер. Макаренко/пер. Дачном.

В Суворовском районе текущий ремонт дорожного полотна будет вестись по:

  • ул. Черноморского казачества;
  • ул. Сергея Ядова;
  • ул. Одария;
  • пер. Газовому.

В зависимости от погодных условий план работ может быть изменен.

Фото: Fokus

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