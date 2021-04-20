Ремонт дорог в Одессе: где будет сложно проехать во вторник?

Сегодня, во вторник, 20 апреля, в Одессе продолжится ремонт дорог во всех районах города.
Об этом проинформировали в Управлении дорожного хозяйства горсовета.
Так, в Приморском районе продолжается капитальный ремонт ул. Новощепной ряд и ул. Черняховского.
Текущий ремонт проезжей части дорог запланирован по:
- ул. Канатной;
- ул. Веры Инбер;
- ул. Мариинской.
В Малиновском районе продолжается капитальный ремонт Алексеевского сквера.
Текущий ремонт будет проводиться на следующих улицах:
- ул. Краснова;
- ул. Маршала Малиновского;
- ул. Генерала Петрова;
- ул. Академика Филатова.
В Киевском районе продолжают капитально ремонтировать тротуары на ул. Чубаевской.
Текущий ремонт проезжей части предусмотрен на:
- ул. Львовской;
- Фонтанской дороге;
- ул. Ак. Королева;
- пер. Макаренко/пер. Дачном.
В Суворовском районе текущий ремонт дорожного полотна будет вестись по:
- ул. Черноморского казачества;
- ул. Сергея Ядова;
- ул. Одария;
- пер. Газовому.
В зависимости от погодных условий план работ может быть изменен.
Фото: Fokus