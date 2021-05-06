Ремонт дорог в Одессе 6 мая: какие улицы затронет

Дерибасовская угол Красного переулка в Одессе: брусчатку снимают, ярмарка работает (фото) Большие хлопоты наблюдаются в Красном переулке Одессы. Там, на углу с Дерибасовской и дальше вдоль переулка, начались работы по демонтажу старинной брусчатки.

Ее, которая «покоилась» под слоями асфальта, снимают. Происходит это на участке рядом с «Одесской ярмаркой». ПОДРОБНЕЕ

Новощепной ряд в Одессе: большие перемены и много всего впереди (фото) Изучаем состояние многострадального нашего ремонтируемого Новощепного ряда, который к началу мая 2021 года уже никак не назовешь клоакой. Дни выходные, Привоз закрыт, и в Новощепном ряду сегодня тихо. Самое время изучить, что же здесь изменилось на сегодняшний день. ПОДРОБНЕЕ