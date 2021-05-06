Ремонт дорог в Одессе 6 мая: какие улицы затронет

Сегодня, в четверг, 6 мая, в Одессе продолжается капитальный и текущий ремонт во всех районах города.
По сообщению Управления дорожного хозяйства Одесского горсовета, в Приморском районе продолжается капитальный ремонт ул. Новощепной ряд, ул. Преображенской и ул. Черняховского.
Текущий ремонт запланирован на:
- ул. Конной;
- ул. Троицкой.
В Малиновском районе продолжается капитальный ремонт Алексеевского сквера. Текущий ремонт будет проводиться на:
- ул. Маршала Малиновского;
- ул. Прохоровской.
В Киевском районе продолжают капитально ремонтировать тротуары до ул. Чубаевской. Текущий ремонт проезжей части предусмотрен на:
- ул. Академика Королева;
- пр. Академика Глушко;
- ул. Тополевой;
- ул. 13-я Линия;
- пл. Толбухина;
- ул. Бригадной;
- ул. Авдеева-Черноморского.
В Суворовском районе текущий ремонт дорог будет идти по таким улицам:
- ул. Балковской;
- Балтской дороге;
- пр. Добровольского;
- Южной дороге.
В зависимости от погодных условий план работ может быть изменен.