Ремонт дорог в Одессе 30 апреля: какие улицы лучше объезжать

Сегодня, в пятницу, 30 апреля, в Одессе продолжится капитальный и текущий ремонт на дорогах города.
По данным Управления дорожного хозяйства горсовета, в Приморском районе продолжается капитальный ремонт Новощепного ряда и ул. Черняховского. Также ведется капремонт ул. Преображенской.
В Малиновском районе продолжается капитальный ремонт Алексеевского сквера.
Текущий ремонт будет проводиться на следующих улицах:
- ул. Маршала Малиновского;
- ул. Разумовской;
- ул. Прохоровской;
- ул. Степовой;
- ул. Алексеевской;
- ул. Бабеля;
- ул. Богдана Хмельницкого.
- Ул. Заньковецкой;
- Овидиопольской дороге.
В Киевском районе продолжают капитально ремонтировать тротуары до ул. Чубаевской.
Текущий ремонт проезжей части предусмотрен на:
- Люстдорфской дороге;
- ул. Ак. Королева;
- пр. Ак. Глушко;
- ул. Тополевой;
- пл. Толбухина.
В Суворовском районе текущий ремонт дорожного полотна будет идти по следующим улицам:
- Южная дорога;
- Балтская дорога;
- пр. Добровольского.
В зависимости от погодных условий план работ может быть изменен.
Фото: Фокус