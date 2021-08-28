Ремонт дорог в Одессе 28 августа: в субботу «подмарафетят» улицы в 3-х районах

Сегодня, 28 августа, в Одессе намечены дорожные работы в трех районах города. Об этом сообщает управление дорожного хозяйства Одесского горсовета.

Так, в Приморском районе продолжится капитальный ремонт ул. Преображенской и ул. Черняховского, а также капитальный ремонт тротуара на ул. Пастера, 15.

Текущий ремонт дорожного полотна будет проводиться на ул. Ясной.

В Киевском районе текущий ремонт запланирован на ул. Гвардейской/ул. Ивана Франко и пр. Свободы.

В Суворовском районе капитально ремонтируют территорию школы № 44 на ул. Героев обороны Одессы, 36.

В случае ухудшения погоды в данный план могут быть внесены коррективы.