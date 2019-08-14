fbpx

Новости Одессы и Одесской области

Рекордсмен-рецидивіст з Одещини 21 раз сидів у тюрьмі

Рекордсмен-рецидивіст з Одещини 21 раз сидів у тюрьмі

Загалом, чоловік відсидів дві третини життя.

Чоловік з села Мирони Балтського району за останні 46 років був засуджений 21 раз, і кожного разу на реальний тюремний термін.

Як повідомляє портал “Судова влада України“, останній вирок чоловік отримав 9 серпня.

Рекордсмена, який відсидів дві третини життя, визнали винним в крадіжці грошей з автомобіля і носінні незаконної вогнепальної зброї, а саме обрізу мисливської рушниці, і призначили покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.

Фото: mandarin-news

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция
Редакция
AUTHOR
ПРОФИЛЬ

Выскажите ваше мнение. Это важно.

avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о

Еще по теме

Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить