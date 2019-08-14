Рекордсмен-рецидивіст з Одещини 21 раз сидів у тюрьмі

Загалом, чоловік відсидів дві третини життя.

Чоловік з села Мирони Балтського району за останні 46 років був засуджений 21 раз, і кожного разу на реальний тюремний термін.

Як повідомляє портал “Судова влада України“, останній вирок чоловік отримав 9 серпня.

Рекордсмена, який відсидів дві третини життя, визнали винним в крадіжці грошей з автомобіля і носінні незаконної вогнепальної зброї, а саме обрізу мисливської рушниці, і призначили покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.

Фото: mandarin-news

