Рекордную партию кокаина перехватили пограничники в порту под Одессой (фото)

Пограничники перехватили в порту Южный в Одесской области рекордную партию кокаина стоимостью более 17 млн долларов.
Наркотики были в контейнере из-под бананов, на судне из Эквадора. В контейнере нашли 100 пакетов с кокаином, общим весом около 112 кг.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины.
Операцию совместно проводили сотрудники СБУ, пограничники, таможенники и представители прокуратуры.
Фото: СБУ
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