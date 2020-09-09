Рекордную партию кокаина перехватили пограничники в порту под Одессой (фото)

Пограничники перехватили в порту Южный в Одесской области рекордную партию кокаина стоимостью более 17 млн долларов.

Наркотики были в контейнере из-под бананов, на судне из Эквадора. В контейнере нашли 100 пакетов с кокаином, общим весом около 112 кг.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины.

Операцию совместно проводили сотрудники СБУ, пограничники, таможенники и представители прокуратуры.

Фото: СБУ