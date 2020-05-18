Реконструкцію злітної смуги в Одеському аеропорту планують завершити в червні

Розвиток регіональних аеропортів та відновлення внутрішніх пасажирських авіаперевезень – одне з головних завдань Міністерства інфраструктури на час коронакризи, яке сприятиме популяризації туризму всередині країни.

Про це повідомив Міністр інфраструктури України Владислав Криклій у ході робочого візиту в Одеську область, пише пресслужба Мінінфраструктури.

– Саме для Одеси коронакриза має стати періодом нових можливостей, адже кількість туристів може зрости в рази. Для цього і потрібен сучасний аеропорт. Плануємо завершити реконструкцію злітної смуги на Одеському летовищі у червні цього року. Зараз готовність об’єкту складає 98%, триває встановлення світлосигнального обладнання, – зазначив очільник Міністерства.

Разом з головою Комітету ВР з питань транспорту та інфраструктури Юрієм Кісєльом, головою Державної служби безпеки на транспорті Олександром Погорілим та головою Одеської ОДА Максимом Куцим він оглянув стан ремонтних робіт та відмітив, що Урядом вже схвалено рішення, відповідно до якого, на завершення робіт в Одеському аеропорту спрямовується ще 634 млн грн.

Фото: Мінінфраструктури

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.