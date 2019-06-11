Реконструкцию Воронцовской колоннады завершат в июле – если не помешает погода

Побывав сегодня в очередной раз на месте реставрации одесской достопримечательности, корреспондент «Одесской жизни» отметил, что на данный момент завершены кровельные работы и отремонтирован потолок.

Освободить памятник архитектуры от строительных лесов планируют к концу недели. Об этом рассказала сегодня журналистам начальник производственно-технического отдела управления капитального строительства Одесского городского совета Ольга Буц.

«Если не будет никаких помех, то работы постараемся завершить в течение месяца-полутора. Если, например, помешает погода – то придется отсрочить. На данный момент мы уже освобождаем колоннаду от лесов, так как закончились все работы по кровле и потолку. И так постепенно спускаемся вниз», — сообщила она.

Чиновница также рассказала, что открытый в ходе раскопок амфитеатр у подножия колоннады уже выложен из нового ракушечника. А старый камень рассыпался, после того, как его достали из-под земли.

Помимо этого, уже обновлены подвальные помещения, которые также обнаружили во время реставрации. Напомним, что специалисты нашли в них различные предметы 19-го – начала 20 века.

«Мы хотели бы сделать музей в подвальных помещениях колоннады, в котором будут находиться обнаруженные старинные предметы. Идут переговоры с министерством культуры, чтобы полностью открыть амфитеатр и вообще всё открыть. Но пока что мы не видим технической возможности. Когда был открыт амфитеатр, здесь не было Тёщиного моста. Поэтому сейчас проблема в том, чтобы состыковать их и сделать проектировку», – добавила Ольга Буц.

Изменилась и крыша колоннады-бельведера – она теперь черного цвета. По словам специалистов, которые были на месте, обновленная крыша выложена из черного сланца. Того самого материала, из которого была сделана изначально.

На работы по реконструкции из городского бюджета выделено 50 млн. гривен: 30 млн. — на саму колоннаду, а остальное на гидроизоляцию.