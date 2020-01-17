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Новости Одессы и Одесской области

Реконструкція узвозу Маринеско: під шаром асфальту будівельники виявили історичну бруківку (фото)

Реконструкція узвозу Маринеско: під шаром асфальту будівельники виявили історичну бруківку (фото)

Під час демонтажу асфальтобетонного покриття на деяких ділянках проїжджої частини була виявлена гранітна бруківка II половини XIX – початку ХХ ст.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

В Одесі тривають роботи з капітальному ремонту узвозу Маринеско.

Вчора, 16 січня, для підготовки прокладки підземних комунікацій проводилося зняття шару старого асфальту з правої смуги руху проїжджої частини вулиці. Під час демонтажу асфальтобетонного покриття на деяких ділянках проїжджої частини була виявлена гранітна бруківка II половини XIX – початку ХХ ст.

Відповідно до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради № 309 от 24.09.2015 року «Про збереження автентичних елементів міського дизайну» буде проведена фотофіксація виявлених фрагментів бруківки, після чого її демонтують і передадуть по акту на відповідальне зберігання КП «Міські дороги».

У процесі демонтажних робіт бруківка відділяється ручним способом від ґрунту і за допомогою навантажувача засипається в кузов автомашини, яка потім відвозить її на склади КП «Міські дороги» (вул. Промислова, 38). На місці демонтажу, навантаження і розвантаження історичної бруківки працюють представники міського управління з питань охорони об’єктів культурної спадщини, міського управління дорожнього господарства та комунального підприємства «Міські дороги».

Після завершення всіх робіт з демонтажу бруківки між підрядною організацією та КП «Міські дороги» (за участю управління дорожнього господарства та управління з питань охорони об’єктів культурної спадщини Одеської міської ради) буде підписаний акт приймання-передачі бруківки на зберігання.

Фото: ОМР

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