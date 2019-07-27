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Новости Одессы и Одесской области

Реконструкция дома Руссова в Одессе: что успеют ко Дню города? (фоторепортаж)

Реконструкция дома Руссова в Одессе: что успеют ко Дню города? (фоторепортаж)

Реставрация многострадального памятника архитектуры идет полным ходом. На некоторых участках, не закрытых брезентом, уже виднеется местами обновленная лепнина и прочие элементы декора.

Об этом сообщил наш корреспондент, который побывал на месте, чтобы запечатлеть реставрационный процесс памятника архитектуры.

Как мы уже писали ранее, мэр Одессы Геннадий Труханов, во время инспекции объекта, пообещал показать проделанную реставраторами работу ко Дню города.

На данный момент, если приглядеться к зеленому «занавесу», который закрыл почти весь фасад, то можно заметить различные архитектурно-декоративные элементы, орнамент, человеческие фигуры и прочее. Вместе с тем, другая группа рабочих занимается починкой кровли.

Как рассказал мэр, работы идут согласно графику. Так что на 225-летие Одессы можно будет посмотреть на частично отреставрированный дом Руссова. А полностью завершить работы обещают к декабрю нынешнего года.

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Артем Виноградов
Артем Виноградов
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